Zte, prima chiamata a mondo su rete 5G

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Zte ha annunciato di aver realizzato, insieme all'operatore mobile China Unicom, la prima telefonata al mondo su reti 5G, le reti di telecomunicazione di quinta generazione di cui quest'anno è atteso un lancio commerciale in diverse città nel mondo. La chiamata è stata fatta a Shenzhen, in Cina, usando il prototipo di smartphone 5G di Zte. "Dopo i test dello scorso novembre nel centro di ricerca, Zte conferma il primato sullo sviluppo del 5G superando una prova che ha dato modo di verificare anche diversi servizi, come la chiamata vocale di gruppo sulla app Wechat, i video online e la navigazione web", spiega Zte in una nota. A livello tecnico, si tratta del primo test commerciale al mondo in cui viene effettuata una chiamata conforme allo standard "Rel-15 3GPP" del 5G, in modalità Nsa ("non-standalone", cioè con la rete 5G supportata dall'infrastruttura 4G esistente).