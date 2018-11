YouTube, spot in nuovi contenuti video

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - YouTube punta a modificare il modello di business per ampliare la platea dei suoi contenuti audiovisivi originali. Serie tv e reality show prodotti dalla piattaforma di Google non saranno appannaggio solo degli abbonati: potranno essere guardati anche gratis, ma con interruzioni pubblicitarie. La novità, confermata da un portavoce dell'azienda a diversi siti americani, riguarderà le produzioni del 2019, che arriveranno agli spettatori nel 2020. Le produzioni, stando alle indiscrezioni riferite dall'Hollywood Reporter, nel 2020 subiranno però un ridimensionamento di budget. Attualmente per vedere i programmi "Originals" di YouTube - come la serie "Cobra Kai", spinoff di "Karate Kid" - occorre pagare i 12 euro di abbonamento mensile a YouTube Premium, che comprende anche l'accesso a un servizio di musica in streaming. Consentirne la visione anche ai non abbonati, in cambio della pubblicità, allargherebbe il bacino potenziale di utenti ai 2 miliardi di persone che nel mondo usano YouTube.