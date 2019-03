Twitter lancia campagna #SheInspiresMe

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - In occasione dell'8 marzo Twitter lancia la campagna globale #SheInspiresMe che punta a promuovere storie di donne fonte di ispirazione in diversi campi. E per la Giornata internazionale della donna la piattaforma lancia anche un emoji speciale che rappresenta il genere femminile: si attiva quando viene pubblicato un tweet contenente uno dei seguenti hashtag: #WomensHistoryMonth, #SheInsipersME, #IWD, #IWD2019, #WomensDay, #InternationalWomensDay. Twitter mette anche a disposizione una GIF che contiene l'hashtag #SheInspiresMe seguito dall'emoji creata appositamente per questa giornata. A livello mondiale, le donne più menzionate al mondo sulla piattaforma sono: Lady Gaga, Nicki Minaj, Beyonce, Nancy Pelosi, Rihanna, Taylor Swift, Demi Lovato, Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, Theresa May. Al primo poste delle atlete più menzionate c'è Serena Williams, in Italia ci sono Sofia Goggia, Carolina Kostner e Bebe Vio. (ANSA)