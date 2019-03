Tim Berners Lee, web sia per tutti

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il web per tutti, più privacy e sicurezza per gli utenti e società meno guidate dai profitti, un 'Contratto per il web' a cui "stanno contribuendo governi, aziende e i cittadini" che darà risultati "entro la fine dell'anno". E' questo, in sostanza, il messaggio diffuso da Tim Berners Lee, in occasione dei 30 anni della Rete. Il 12 marzo 1989, insieme al ricercatore Robert Cailliau gettò al Cern le basi del World Wide Web. "Abbiamo la responsabilità di assicurarci che il web sia riconosciuto come un diritto umano e costruito per il bene pubblico - spiega -. Il web è diventato una piazza, una biblioteca, uno studio medico, un negozio, una scuola, un ufficio, un cinema, una banca e molto altro" ma "il divario tra chi è online e chi è offline aumenta. Oggi la metà del mondo è online. È più che mai urgente assicurare che l'altra metà non sia lasciata indietro e che ognuno contribuisca ad una rete che promuova uguaglianza, opportunità e creatività. Il web è per tutti, abbiamo il potere di cambiarlo".