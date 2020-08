Telemedicina all'ospedale di Novara, progetto con Google

(ANSA) - NOVARA, 05 AGO - Nasce all'ospedale di Novara un progetto di telemedicina in ambito riabilitativo e si avvale del supporto di Google e in particolare della sua sezione dedicata all'E-Health. Responsabile del progetto è il professor Marco Invernizzi, professore associato presso il Dipartimento di scienze della salute dell'Università del Piemonte Orientale, e fa riferimento alla Struttura complessa di Medicina fisica e riabilitativa dell'Azienda ospedaliero-universitaria, diretta dal professor Carlo Cisari. "Le difficoltà nell'erogazione di determinate prestazioni sanitarie per problemi di accesso alle strutture e di trasporto, soprattutto per i pazienti disabili- spiega il professor Invernizzi - erano ben note da tempo ma l'emergenza Covid ha imposto un'accelerazione al progetto, aggiungendo la necessità di limitare i contatti ambientali per il rischio di diffusione del virus. L'iniziativa, oltre ai benefici per i pazienti, mira in particolare a garantire la massima tutela della privacy e si avvale del supporto di Google con cui Upo ha un rapporto di collaborazione diretto". La piattaforma è stata ideata nell'ambito dell'Università del Piemonte Orientale: questo progetto-pilota potrà inoltre avere sviluppi significativi anche per altre attività in ambito ospedaliero. (ANSA).