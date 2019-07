[La novità] Anche il tatuaggio diventa smart: monitora la salute cambiando colore

Il tatuaggio, moda che ha contagiato milioni di italiani, va oltre il semplice aspetto estetico e si candida a diventare un importante strumento di monitoraggio della salute. Un team di ricercatori tedeschi, dell’università tecnica di Monaco, ha sviluppato una nuova tipologia di tatuaggio in grado di cambiare colore in risposta a mutamenti nel nostro organismo, ed in particolare alle variazioni di concentrazione di glucosio, albumina e pH.

Indicazioni sulla presenza di malattie

I tre biomarcatori sono stati scelti per la loro capacità di fornire utili indicazioni sulla presenza di eventuali disfunzioni. L'albumina può segnalare la presenza di problemi ai reni, al fegato e al cuore. Il glucosio è utile in particolare per le persone affette da diabete. Il pH nel sangue, infine, è in grado di essere un campanello di allarme su un vasto numero di patologie e dunque è un warning sulla necessità di eseguire indagini specialistiche.

Test sui maiali

Fino a questo momento i tatuaggi sono stati testati solamente sugli animali e in particolare sui maiali. Non si esclude l’estensione anche agli esseri umani, il vero obiettivo della ricerca scientifica. Al momento però non sono state ancora fornite indicazioni sulle tempistiche sull’avvio dei testi clinici sugli uomini.

La rivoluzione della prevenzione

Non c’è dubbio che si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che conferma quanto pronosticato da vari scienziati: la salute sarà uno dei settori che subirà le maggiori trasformazioni dal vigoroso progresso scientifico in corso. La chiave di volta sarà proprio la prevenzione delle patologie attraverso il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di salute.

Le tecnologie indossabili

Un primo fenomeno già diffuso è quello delle wearable technologies ovvero delle tecnologie digitali indossabili che consentono di monitorare una serie di parametri legati in particolare al cuore. Il nuovo Apple Watch, disponibile anche in Italia, è in grado di fare un elettrocardiogramma (Ecg) che può indicare la presenza di aritmie cardiache e fornire dunque indicazioni sulla necessità di rivolgersi a un medico.

Le nanotecnologie

La nuova frontiera dovrebbe però essere quella delle nanotecnologie in grado di essere inserite all’interno del corpo umano. I tatuaggi intelligenti per certi aspetti sono già una prima applicazione di questo tip, dato che il loro funzionamento si basa sulla iniezione di sensori colorimetrici in grado di misurare le concentrazioni dei biomarcatori nel liquido interstiziale che si trova tra le cellule di un tessuto. Fino a poco tempo fa tutto questa poteva apparire fantascienza, oggi è una grandissima opportunità a condizione però che sia data a tutti gli esseri umani e non solo ad una piccola élite di privilegiati ricchi. Perché questa sarà la vera questione sociale dei prossimi anni: i benefici della scienza e della tecnologia saranno a disposizione di tutti o solo di pochi?