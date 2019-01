Stretta della Cina sull'app Tik Tok

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Stretta della Cina su Tik Tok, l'app usata soprattutto dagli 'under 15' per condividere brevi video. Sarà ritenuta responsabile per tutti i contenuti inappropriati pubblicati dagli utenti. Secondo quanto riporta il Financial Times, le linee guida di un'associazione di settore, sotto la direzione del governo, vietano 100 tipi di contenuti giudicati inappropriati, da quelli che "promuovono il culto del denaro e l'edonismo" a quelli in favore dell'indipendenza di Taiwan oppure quelli che distorcono discorsi politici. L'app di proprietà di Bytedance ha più di 500 milioni di utenti in tutto il mondo ed è un successo negli Stati Uniti. In Cina ha circa 150 milioni di utenti attivi ogni giorno. Dopo una serie di rilievi la scorsa estate, il fondatore e amministratore delegato di Bytedance, Zhang Yiming, ha promesso di aumentare il numero dei controllori dei contenuti da 6mila a 10mila. Ha anche rilasciato una lettera di scuse in cui ha promesso di aderire ai valori socialisti.