Snowden, pericoloso Internet tracciabile

(ANSA) - TRONDHEIM (NORVEGIA), 17 GIU - "Se non fermiamo l'attuale processo di manipolazione e tracciamento di massa, il costo sociale sarà enorme e forse irreversibile". E' l'allarme lanciato da Edward Snowden, l'informatico e attivista statunitense che ha dato il via al Datagate, in collegamento video da Mosca in occasione dell'apertura del festival internazionale delle scienze 'The Big Challenge 2019' organizzato a Trondheim, in Norvegia, dall'Università norvegese per la scienza e la tecnologia (Utnu). "Il desiderio umano di interagire e cooperare è stato trasformato in un sistema totalitario di controllo sociale" ha incalzato Snowden. "Internet è in grado di connettere tutto il mondo senza confini, però è stato corrotto, come l'applicazione della fisica nucleare è stata rubata alla medicina e impiegata per costruire la bomba atomica".