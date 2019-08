Smartwatch,vola il mercato nordamericano

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il mercato nordamericano degli smartwatch e dei bracciali da fitness è il più ricco del mondo, anche se la Cina è al primo posto in termini di volumi. A evidenziarlo sono gli analisti di Canalys, secondo cui nel secondo trimestre il valore del settore in Nord America ha raggiunto i due miliardi di dollari. Da aprile a giugno, riferiscono i ricercatori, in Usa e Canada sono stati commercializzati 7,7 milioni di gadget da polso "intelligenti" (+38% su base annua). Tra le aziende, Apple è in testa con l'Apple Watch, che ha registrato consegne in crescita del 32% a quota 2,9 milioni di unità. Dei 4,7 milioni di Apple Watch messi in commercio da Cupertino nel trimestre, il 60% è andato in Nord America. La classifica vede al secondo posto Fitbit, con consegne in crescita del 18% a 1,9 milioni di pezzi. L'azienda è riuscita a incrementare i volumi grazie al lancio di bracciali più economici, ma ha venduto meno smartwatch rispetto allo stesso periodo del 2018.