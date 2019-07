Saldi, decalogo acquisti sicuri online

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Utilizzare connessioni protette, non effettuare transazioni finanziarie da computer pubblici, fare attenzione alle modalità di pagamento ma soprattutto non farsi ingannare da offerte specchietti per le allodole, "se è troppo bello per essere vero, potrebbe non esserlo". Con i saldi estivi alle porte e le offerte che corrono veloci sul web, Google lancia un decalogo per fare acquisti in sicurezza. La corsa ai saldi estivi vede sempre più spesso protagoniste anche le vetrine online, croce e delizia dell'affare via web. Un interesse confermato da Google Trends, con le ricerche in rete iniziate già da marzo e con picchi in Liguria, Lombardia, Basilicata, Umbria e Lazio. E l'e-commerce è in crescita (+15%) e un terzo degli acquisti degli italiani avviene tramite smartphone (dati Netcomm). Per non incappare in truffe e falsi sconti possono bastare semplici regole. Secondo Google, ad esempio, prima dell'acquisto è necessario verificare che il sito utilizzi una connessione sicura https://.