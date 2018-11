Privacy: Soro, più educazione su rischi

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Serve una maggiore educazione da parte dei cittadini sui rischi che derivano dalla condivisione e dalla cessione dei dati alla rete. Lo ha affermato il presidente dell'Autorità Garante della privacy, Antonello Soro, ritirando il premio Vincenzo Dona conferito dall'Unione Nazionale Consumatori. "Dobbiamo imparare a conoscere il mondo in cui viviamo. La percezione che si ha del mondo digitale - ha aggiunto Soro - è quella di un luogo in cui si ricevono servizi gratuiti, invece bisogna capire che consegniamo ai gestori delle piattaforme pezzi importanti della nostra vita e quindi dobbiamo avere la capacità di governare quella dimensione. Così come educhiamo i nostri figli ad attraversare la strada quando il semaforo è verde, così - ha proseguito - dobbiamo educare noi stessi a muoverci in questa dimensione dentro una serie di regole, pretendendo la stessa trasparenza e liceità di comportamenti che pretendiamo nella vita fisica.