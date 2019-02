'Nerd Show' tra fumetti,web e videogames

(ANSA) - BOLOGNA, 7 FEB - 'Nerd Show', tra i più seguiti appuntamenti italiani dedicati alla cultura nerd, torna per la seconda edizione il 9 e 10 febbraio a Bologna. Per bissare il successo di pubblico del 2018, BolognaFiere ha allestito un evento ricco e originale, frutto della passione dei direttori artistici Lucio Campani e Christian Borghi, impegnati per dare voce e spazio alla cultura nerd che ha "contaminato" moltissimi aspetti della vita quotidiana nell'ambito della tecnologia, del cinema, della moda e della scienza. In uno spazio complessivo di 24mila mq sono previsti 115 stand in tre padiglioni, 200 ospiti, un palinsesto con 150 appuntamenti e oltre 60 ore di spettacoli tra tornei di videogames, gare tra cosplay, show musicali, workshop, proiezioni di serie tv. Tra le novità, un ring allestito per celebrare il ritorno del grande wrestling - tipo di lotta che mescola spettacolo, intrattenimento e sport - con protagonisti i personaggi dei cartoon, dei fumetti e dei videogames.