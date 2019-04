Nel mondo 208 mln smart speaker nel 2019

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Cresce la diffusione degli smart speaker, e cioè degli altoparlanti 'intelligenti' che integrano un assistente vocale come Alexa di Amazon, Google Assistant o Siri di Apple. Entro la fine di quest'anno nelle case del pianeta ce ne saranno 207,9 milioni. Il dato, previsto dagli analisti di Canalys, segna una crescita dell'82,4% rispetto ai 114 milioni di speaker sparsi per il mondo a fine 2018. Sempre secondo gli analisti, entro il 2021 ci saranno più altoparlanti smart che tablet. E nel 2023, sempre su scala globale, se ne conteranno oltre mezzo miliardo di unità. A trainare la crescita sarà la Cina, dove nel 2019 si registrerà un incremento del 166% con una base installata di circa 60 milioni di unità. A dominare nelle vendite saranno prodotti locali come Tmall Genie e Xiao Ai, mentre sono pressoché assenti le aziende occidentali. Il mercato più grande resta comunque quello Usa, dove a fine 2019 la base installata di speaker si avvicinerà ai 90 milioni di unità, con una crescita annua del 46%.