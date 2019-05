Microsoft, Cortana parlerà come noi

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - L'assistente vocale Cortana di Microsoft in futuro parlerà come noi, offrendo un'esperienza di dialogo naturale grazie alla tecnologia sviluppata da Semantic Machines, una startup acquisita dalla compagnia. Ad aprire una finestra sul domani è la Build 2019, la conferenza di Microsoft per gli sviluppatori, dove il colosso di Redmond ha presentato nuovi servizi cloud e strumenti per gli sviluppatori. Nel parlare degli agenti intelligenti, Microsoft ha descritto un nuovo approccio incentrato sulla creazione di interfacce conversazionali basate su dati e machine learning. L'azienda immagina un mondo in cui ogni organizzazione possiede un agente, proprio come oggi ha un sito web. La creazione del team Semantic Machines contribuisce ad accelerare il lavoro nell'ambito del linguaggio naturale. In futuro, questa tecnologia verrà integrata nelle esperienze conversazionali di Microsoft, inclusa Cortana, e sarà resa disponibile agli sviluppatori.