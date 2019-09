In Italia valore mercato streaming +46%

(ANSA) - ROMA, 16 SET - L'ultimo passo di Apple, entrare con una politica commerciale aggressiva nei contenuti in streaming, fa capire quanto accesa sia la guerra in un settore che vede Netflix e Amazon in primo piano. I fruitori delle piattaforme streaming sono in forte aumento anche in Italia. Nel 2018 - secondo dati dell'Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano - il 19% della popolazione Internet italiana ha utilizzato servizi di 'Subscription video on demand' rispetto all'8% di un anno prima, per un valore di mercato pari a 177 milioni di euro, in crescita del 46% rispetto all'anno precedente. Si stima che già nel 2019 il numero di sottoscrizioni possa superare quello degli abbonamenti a PayTv. Nei prossimi anni, inoltre, la banda ultralarga e l'avvento del 5G potrebbero migliorare l'user experience e incrementare il numero di utenti abbonati a questi servizi. I contenuti in streaming, musica e video, si fruiscono anche attraverso lo smartphone che sta sostituendo sempre di più il computer.