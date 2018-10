In Italia Amazon Alexa con le news ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Arriva in Italia Alexa, l'assistente personale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, cuore della casa 'smart' e della domotica. Risponde alle domande, riproduce musica, controlla luci e termostati, aggiorna gli utenti sui risultati sportivi, le previsioni meteo. E può anche leggere le notizie e dare aggiornamenti personalizzati in base alle proprie preferenze. Si potrà scegliere tra diverse testate, tra le prime ad aderire l'ANSA con i suoi videogiornali. "Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti italiani - dice Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices International - Questa esperienza di Alexa è stata creata appositamente per l'Italia: è completamente nuova e l'abbiamo costruita partendo dalle fondamenta per rendere omaggio alla lingua e alla cultura italiana".