Huawei: fondatore, no a ritorsione Apple

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Una ritorsione della Cina contro l'azienda americana Apple "non ci sarà. E se accadesse, sarei il primo a protestare". Così il fondatore e Ceo di Huawei, Ren Zhengfei, in un'intervista a Bloomberg. "Apple è la compagnia leader nel mondo. Senza Apple non ci sarebbe internet mobile. Se non ci fosse stata Apple a mostrarcelo, non avremmo visto la bellezza di questo mondo. Apple è la mia maestra", ha detto Zhengfei. Gli Usa gestiscono le loro aziende. Non sono la polizia internazionale, non possono gestire tutto il mondo. Il resto del mondo decide se lavorare o no con noi". Lo ha detto il fondatore e Ceo di Huawei, Ren Zhengfei, in un'intervista a Bloomberg in merito allo stop delle forniture da parte di alcune aziende. "Se qualche compagnia non vuole lavorare con noi, è come un buco nell'aeroplano: lavoriamo per ripararlo, ma l'aereo è ancora in grado di volare", ha detto Zhengfei. "Dei chip che usiamo, la metà provengono da aziende americane e l'altra metà la produciamo noi".