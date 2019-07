Huawei amplia storie dell'app StorySign

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Huawei rafforza l'impegno a sostegno dei bambini non udenti, l'app Storysign che aiuta ad aprire il mondo dei libri ai 32 milioni di bambini non udenti nel mondo, si amplia con due nuovi classici della narrativa. L'app, presentata a dicembre e disponibile in 11 Lingue dei Segni differenti, utilizza la potenza dell'Intelligenza Artificiale dell'azienda "per creare un'esperienza di lettura semplificata, traducendo in tempo reale i più famosi libri per bambini in Lingua dei Segni Italiana", spiega una nota. I nuovi classici, che si aggiungono a Tre Piccoli Coniglietti di Beatrix Potter sono Questo (non) è un leone di Ed Vere e Il Tuo amico Spotty di Eric Hill. Tutte le storie dei libri su StorySign sono raccontate da Star, l'avatar animato sviluppato in partnership con Aardman Animation e con il supporto degli esperti della comunità sorda europea. Per utilizzare StorySign basta inquadrare con il dispositivo il libro desiderato perché Star cominci, in tempo reale, a tradurre le pagine nella Lingua dei Segni.