Gli studi su Covid al setaccio dell'intelligenza artificiale

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Filtrare il flusso ininterrotto di studi scientifici su Covid-19 selezionando quelli più rigorosi e affidabili attraverso una revisione 'espresso', fatta da esperti di tutto il mondo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale: è l'obiettivo della nuova rivista 'Rapid Reviews: COVID-19' (RR:C19), lanciata da Mit Press, la casa editrice del Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con l'Università di Berkeley in California. La rivista, sostenuta con un finanziamento di 350.000 dollari dalla fondazione Patrick J. McGovern, è ospitata su una piattaforma open source ed è accessibile a tutti, in modo da fornire in tempo quasi reale informazioni scientifiche validate che possano essere usate dalle autorità sanitarie e dai decisori politici. Se la revisione tra pari a cui vengono sottoposti solitamente gli articoli scientifici può richiedere quattro o più settimane, il team editoriale di RR:C19 proverà a completarla nel giro di una manciata di giorni. Sfruttando gli algoritmi di intelligenza artificiale, verranno individuate le ricerche più promettenti nei siti di pre-print dove vengono condivise le bozze degli articoli prima della pubblicazione ufficiale. Dopo una revisione ultra rapida, i risultati verranno pubblicati in modo trasparente sulla piattaforma. Questa procedura sarà applicata alla più ampia varietà di studi possibili, prendendo in considerazione articoli prodotti in tutto il mondo e riguardanti le discipline più disparate, dalla medicina alla fisica, dalla biologia alle scienze sociali. L'iniziativa intende contenere il dilagare della cattiva scienza, offrendo informazioni validate e affidabili per "valutare l'attuale crisi e il suo miglioramento", afferma la direttrice di Mit Press, Amy Brand. "Il progetto intende inoltre fornire una prova di principio per nuovo modelli di revisione e pubblicazione rapida per applicazioni più ampie". (ANSA).