Deliveroo non consegnerà più in Germania

(ANSA-AP) - BERLINO, 13 AGO - La catena di consegna a domicilio di cibo via app Deliveroo ha annunciato che abbandonerà il mercato tedesco per concentrarsi su altri mercati, lasciando aperta però la possibilità che in futuro possa tornare in Germania. Deliveroo, che ha la base a Londra, fermerà la propria attività in Germania il 16 Agosto. In una email inviata ai clienti, la compagnia afferma di avere l'obiettivo di "creare il miglior servizio di consegna a domicilio di cibi del mondo" e di "offrire a clienti, autisti e ristoranti un servizio eccezionale". Dunque, "lì dove non possiamo raggiungere il livello che noi ci aspettiamo e che voi meritate, non operiamo". Come altri servizi di consegna di alimenti, la compagnia ha subito molto critiche in Germania per il trattamento riservato ai riders, che siano autisti o ciclisti.