++ Crisi contrae spesa globale smartphone, -7,9% nel 2020 ++

(ANSA) - ROMA, 21 SET - La crisi economica innescata dalla pandemia contrae la spesa mondiale in smartphone, per la quale nel 2020 si prevede un calo del 7,9%, a 422,4 miliardi di dollari a fronte dei 458,5 miliardi del 2019. Lo prevedono gli analisti di Idc, secondo cui gli utenti opteranno per modelli più economici. Nel 2020 circa tre smartphone su quattro (73%) consegnati nel mondo avranno un prezzo inferiore ai 400 dollari, stimano i ricercatori. Il dato è abbastanza in linea con quello del 2019, mentre rispetto all'anno scorso aumenteranno le spedizioni nella fascia dai 400 ai 600 euro, a scapito dei dispositivi più costosi. (ANSA).