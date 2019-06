Cresce richiesta lavoro digitale

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "La domanda di figure in ambito tecnologico è in crescita": in Italia nel corso del 2018 le richieste di lavoro provenienti da aziende di ogni settore sono state quasi 345.000, con il 77% delle quali al nord. E se Milano è "la capitale italiana della trasformazione digitale", da sola raccoglie oltre il 20% delle opportunità di lavoro, in ambito regionale, la regina è la Lombardia al 36,7%. La competenza più ricercata è la capacità di analisi dei dati, mentre tra le professioni digitali, gli sviluppatori i più richiesti. E' la fotografia sul mondo del lavoro digitale scattata da Talent Garden, piattaforma di networking e formazione nell'ambito dell'innovazione digitale, che ha condotto la ricerca "Le competenze digitali in Italia - Come orientarsi in un mondo del lavoro in continua evoluzione" in collaborazione con Nesta Italia, fondazione che promuove l'innovazione sociale, mappando le richieste di lavoro sul web.