Cresce la raccolta di rifiuti elettrici

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Con 1.926 tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) cresce dell'11% nel primo semestre 2019 (rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) la raccolta in Italia e l'avvio a riciclo da parte del consorzio nazionale Ecolamp. In particolare, Ecolamp ha ritirato 1.023 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo e apparecchi di illuminazione giunti a fine vita e 903 tonnellate di lampadine. Nei primi sei mesi del 2019 il 50% della raccolta Ecolamp è stata trainata da cinque regioni: Lombardia (415), Veneto (197), Toscana (179), Emilia-Romagna (179) e Piemonte (166), dove il consorzio ha riciclato complessivamente 1.136 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Numeri positivi sono stati registrati anche in Campania che, con 122 tonnellate, si classifica subito dopo il Lazio al sesto posto che raccoglie 120 tonnellate di Raee, e prima tra le regioni del Sud, seguita dalla Sicilia, con 75 tonnellate.