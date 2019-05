Ces, Tilt pronta per terza missione

(ANSA) - TRIESTE, 30 MAG - L'Italia sarà presente con una delegazione di spin off e startup, per il terzo anno consecutivo, al CES - Consumer Electronics Show - una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate all'innovazione tecnologica e digitale, che si svolgerà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020. Lo hanno annunciato Area Science Park e Teorema Engineering che ancora una volta organizzeranno, in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency), la missione. Area Science Park ha annunciato, dunque, che dal 15 giugno prossimo sarà on line (sul sito www.areasciencepark.it) la 'call' per la selezione di spin off e startup innovative che intenderanno partecipere. Sarà possibile candidarsi fino al 30 luglio. TILT partecipa alla fiera internazionale dell'elettronica di Las Vegas con una partnership arricchita da stakeholder nazionali.