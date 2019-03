Boom visori per VR e AR, +54% nel 2019

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Il settore dei visori per la realtà virtuale e la realtà aumentata sembra pronto a decollare. Secondo gli analisti di Idc, nel 2019 se ne venderanno 8,9 milioni su scala globale, con un aumento del 54,1% sul 2018. L'incremento sarà robusto nell'arco dei prossimi cinque anni: il tasso di crescita annuale composto (Cagr) sarà del 66,9% tra il 2019 e il 2023, quando nel mondo si venderanno 68,6 milioni di visori. Gli esperti prevedono che i dispositivi per la realtà virtuale raggiungeranno i 36,7 milioni di unità consegnate nel 2023, con un Cagr del 46,7%. A trainare, rappresentando il 59% del totale, saranno i modelli "standalone", cioè quelli che non hanno bisogno di essere collegati a pc o smartphone per funzionare. Le consegne di visori per la realtà aumentata si attesteranno a 31,9 milioni di unità nel 2023, con un Cagr del 140,9%. Anche qui a dominare saranno gli standalone, con il 55,3% del mercato complessivo.