'Bando Trump aiuta autonomia tech Asia'

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina e il bando nei confronti di Huawei nel lungo termine potrebbero portare ad una indipendenza tecnologica asiatica che si tradurrebbe in una contrapposizione geopolitica. Non escludo che nel lungo termine Trump possa favorire l'Asia". E' questo il parere di Roberto Verganti, professore di leadership e innovazione alla School of management del Politecnico di Milano che giudica positivamente la mossa di Apple di puntare più sui servizi 'fatti in casa' che sugli iPhone per il cui assemblaggio dipende ancora da Pechino. "Nel lungo termine il bando di Trump potrebbe portare alla creazione da parte di Huawei di una piattaforma software per il mondo asiatico", osserva Verganti in vista della presentazione del telefono dell'azienda cinese, il prossimo 19 settembre, che potrebbe non essere corredato da app e servizi Google.