Amazon apre porte a 250 bimbi per robot

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Porte aperte al centro Amazon di Passo Corese (Rieti) per 250 bimbi dagli 8 ai 14 anni che frequentano i centri estivi della zona. Dal 22 al 26 luglio possono visitare lo stabilimento a 30 chilometri da Roma e partecipare a laboratori didattici di robotica. L'occasione è l'AmazonLab, l'iniziativa organizzata da Amazon che prevede una settimana di divulgazione delle discipline Stem, ossia Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. "È la prima volta in Italia che organizziamo questi campi estivi in un nostro centro di distribuzione", ha spiegato all'ANSA, Stefania Di Mico, dell'ufficio comunicazione di Amazon. "L'obiettivo è avvicinare i bambini alla robotica e alla tecnologia in modo creativo, permettendo loro di imparare divertendosi", ha aggiunto. "I bambini stanno reagendo con entusiasmo e abbiamo già deciso di replicare la tappa di Roma a settembre, stavolta nel nuovo centro Amazon aperto a luglio 2019 a Torrazza Piemonte (Torino)", ha detto ancora Di Mico.